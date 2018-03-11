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| | В Петербурге открыли мемориальную доску балетмейстеру Мариусу Петипа

В Петербурге открыли мемориальную доску балетмейстеру Мариусу Петипа

Сегодня, 15:35
11 марта в 12:00 на фронтоне здания Академии Русского балета открыта мемориальная доска в честь 200-летия со дня рождения выдающегося русского балетмейстера Мариуса Петипа. Об этом важном событии в жизни отечественной культуры сообщили все издания.

В Петербурге открыли мемориальную доску балетмейстеру Мариусу Петипа

 

Мариус Петипа прибыл в столицу Российской империи в середине ХIХ века совсем молодым человеком. Ему еще не исполнилось тридцати лет. Его дебютное выступление состоялось на сцене Санкт-Петербургского Каменного театра. И сразу же началась его балетмейстерская карьера. В позапрошлом столетии на одну шестую часть суши приходилось всего пять стационарных императорских театров, которые находились на содержании казны. Остальные труппы, гастролировавшие по русской провинции, были антрепризами, которые подолгу не задерживались ни в одном городе.

Именно Мариус Петипа внес понятие драматургии в балетную постановку, именно ему принадлежит идея коллективного усилия труппы (от рабочих сцены до балерины глухого кардебалета) в достижении единой цели – рассказа сценическими инструментами танца сюжетной истории. Мариус Петипа руководил Мариинским театром более 50 лет и за это время поставил более 70 балетных спектаклей. Он сформировал базовый репертуар, без которого сегодня не может обойтись ни один уважающий себя театр.
Сергей Денисов
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