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| | В Сети появилось видео скандального спектакля с Ефремовым в Самаре

В Сети появилось видео скандального спектакля с Ефремовым в Самаре

Сегодня, 14:21
Благодаря вопиющей выходке актера Михаила Ефремова на гастролях театра «Современник» спектакль «Не становись чужим» прослыл среди театралов скандальным. Очевидцы уверяют, что на подмостки актер пришел нетрезвым, путался в репликах, говорил очень тихо и невнятно, а на замечания из зала отреагировал прекрасно слышимой нецензурной бранью. Теперь же в интернете появилось видео, демонстрирующее неоднозначное поведение Ефремова в Самаре.

В Сети появилось видео скандального спектакля с Ефремовым в Самаре

 

Михаил Олегович не смог адекватно воспринять критику от зрителей, поэтому на просьбу говорить громче выругался матом и добавил, что присутствующим нужно сначала вытащить из ушей беруши, а после кричать на артистов. После этого Ефремов упрекнул самарцев в том, что они позорят свой город. «А ведь мы играем англичан. Для вас! Серьезную, ученую комедию», - возмущенно ответил актер на комментарии из зала. После его слов зрители зааплодировали. Однако когда актер решил продолжить работу, выяснилось, что он забыл текст.


Спектакль посетил и глава регионального Минкульта Сергей Филиппов. По его словам, эскапада Ефремова - это настоящее безобразие. Он добавил, что «Современник» должен заставить актера извиниться перед зрителями. Однако Ефремов извиняться не намерен. По его словам, самарцы оказались слишком ограничены и не поняли сути спектакля. В то же время директор театра Игорь Попов пообещал разобраться в ситуации.
Дарья Светозарова
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