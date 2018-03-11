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| | Ревнивый муж едва не убил Лидию Федосееву-Шукшину домкратом

Ревнивый муж едва не убил Лидию Федосееву-Шукшину домкратом

Сегодня, 13:22
Василий Шукшин однажды сильно избил свою супругу и даже грозился убить. Известная актриса Лидия Федосеева-Шукшина стала героиней передачи «В гости по утрам». Там ее интервьюировала собственная дочь Мария, которая была удивлена тем, как на самом деле складывалась супружеская жизнь ее прославленных родителей..

Ревнивый муж едва не убил Лидию Федосееву-Шукшину домкратом

 

Однажды Лидию друзья пригласили в ресторан. Женщина приняла приглашение, поскольку Василий Макарович был в командировке, и у нее выдался свободный вечер. Актриса признается, что приглашение приняла с радостью, ведь любит друзей. Домой она вернулась не поздно, было только десять вечера, но супруг уже был дома. Лидия Николаевна вспоминает, что у мужа взгляд был просто дикий. От ярости он ничего не понимал и даже не хотел понимать. Он затащил супругу в кабинет и избил до полусмерти. Актриса вспоминает, что выжила только благодаря теплой шубе и шапке, которые смягчили увесистые удары ревнивца.

На следующий день Федосеева застала мужа в слезах. Супруги проводили дочерей в детский сад, а после Василий Макарович повел супругу в спальню, где сделал шокирующее признание. Оказалось, что под подушкой он спрятал домкрат. Этим орудием он хотел убить жену, которую заподозрил в измене. На вопрос, что же будет с дочерями без матери, он ответил, что все продумал. Его бы посадили лет на восемь, списав все на состояние аффекта, а девочки бы подросли и все забыли бы. Тогда актрису пробрал ужас – раз человек все спланировал, ему легко осуществить задуманное. Однако он так никогда на это не решился. Несмотря на непростые отношения с режиссером, Лидия Николаевна никогда не помышляла о разводе, и до сих пор живет воспоминаниями о муже, хоть и выходила после его смерти замуж.

Ревнивый муж едва не убил Лидию Федосееву-Шукшину домкратом

 

В жизни знаменитой актрисы была еще одна драма, связанная с ее старшей дочерью Настей, рожденной от Вячеслава Воронина. После развода отец обманом увез девочку и не давал ей видеться с мамой. Лидия Николаевна писала жалобы, судилась, но поняла, что плетью обуха не перешибешь – у родителей экс-супруга были связи в обкоме. Тем не менее, она посылала дочери открытки, письма, но недавно в интервью Анастасия заявила, что мать забыла о ней. Актриса тогда горько плакала от обиды. От Василия Макаровича у нее родились две дочери – Мария и Ольга.
Дарья Светозарова
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