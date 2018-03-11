Ревнивый муж едва не убил Лидию Федосееву-Шукшину домкратом

Однажды Лидию друзья пригласили в ресторан. Женщина приняла приглашение, поскольку Василий Макарович был в командировке, и у нее выдался свободный вечер. Актриса признается, что приглашение приняла с радостью, ведь любит друзей. Домой она вернулась не поздно, было только десять вечера, но супруг уже был дома. Лидия Николаевна вспоминает, что у мужа взгляд был просто дикий. От ярости он ничего не понимал и даже не хотел понимать. Он затащил супругу в кабинет и избил до полусмерти. Актриса вспоминает, что выжила только благодаря теплой шубе и шапке, которые смягчили увесистые удары ревнивца.
На следующий день Федосеева застала мужа в слезах. Супруги проводили дочерей в детский сад, а после Василий Макарович повел супругу в спальню, где сделал шокирующее признание. Оказалось, что под подушкой он спрятал домкрат. Этим орудием он хотел убить жену, которую заподозрил в измене. На вопрос, что же будет с дочерями без матери, он ответил, что все продумал. Его бы посадили лет на восемь, списав все на состояние аффекта, а девочки бы подросли и все забыли бы. Тогда актрису пробрал ужас – раз человек все спланировал, ему легко осуществить задуманное. Однако он так никогда на это не решился. Несмотря на непростые отношения с режиссером, Лидия Николаевна никогда не помышляла о разводе, и до сих пор живет воспоминаниями о муже, хоть и выходила после его смерти замуж.
В жизни знаменитой актрисы была еще одна драма, связанная с ее старшей дочерью Настей, рожденной от Вячеслава Воронина. После развода отец обманом увез девочку и не давал ей видеться с мамой. Лидия Николаевна писала жалобы, судилась, но поняла, что плетью обуха не перешибешь – у родителей экс-супруга были связи в обкоме. Тем не менее, она посылала дочери открытки, письма, но недавно в интервью Анастасия заявила, что мать забыла о ней. Актриса тогда горько плакала от обиды. От Василия Макаровича у нее родились две дочери – Мария и Ольга.