Песню «Моей Мишели» отметили статуэткой BraVo

Музыкальная группа из Благовещенска «Моя Мишель» стала лауреатом премии BraVo за саундтрек к российскому фильму «Последний богатырь». «Скрипичный ключ» им достался за песню «Ванюша», исполненную вместе с коллективом Uma2rman.

Дарья Светозарова

Итоги награждения были подведены накануне в Москве. Всего организаторы премии раздали дюжину наград. Одной из них и были отмечены заслуги исполнителей «Ванюши». «Моя Мишель» начала покорять музыкальный Олимп несколько лет назад. Участники коллектива предлагают слушателям легкую танцевальную музыку. За плечами у молодых музыкантов уже несколько престижных наград и опыт участия в крупных телепроектах. В одном из них – «Главной сцене» - ребята из Благовещенска стали фаворитами.«Моя Мишель» позволяет по-новому посмотреть на музыку в стиле «поп». Музыканты не сидят на месте и постоянно ездят в длительные турне, снимают увлекательные клипы к своим хитам. Каждый год группа выпускает по одному полновесному альбому. Отмечается, что в борьбе за «Скрипичный ключ» благовещенцы обошли даже таких маститых исполнителей как Сергея Лазарева, группу «Ленинград», Светлану Лободу и Рода Стюарта.