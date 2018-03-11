Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Мнения

Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Статистика гласит, что "уровень счастья" продолжает расти, но не везде.

Пять причин перестать смотреть порно

От Редактора

Пять причин перестать смотреть порно

Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

Сюжеты :

ФСБ удалось предотвратить теракт в Саратовской области Эксперты: Через соцсети хакеры получают личные данные чаще, чем через порносайты «Тут что-то есть»: Журналисты NBC подозревают, что у Путина есть компромат на Трампа Учёные: Кишечные бактерии перемещаются в другие органы и провоцируют развитие болезней Камера Leica M Monochrom способна снимать в полной темноте В Сети появилось видео скандального спектакля с Ефремовым в Самаре Как монарх: В Китае глава государства будет править бессрочно Берлин поставил украинского посла на место В Киеве подпалили часовню московского патриархата, сгорели иконы и убранство Составлен ТОП-5 лучших ситикаров для Москвы Новое приложение от Facebook незаметно собирает данные пользователей Психологи: Деньги «любят», когда люди обнимаются
| | Песню «Моей Мишели» отметили статуэткой BraVo

Песню «Моей Мишели» отметили статуэткой BraVo

Сегодня, 12:42
Музыкальная группа из Благовещенска «Моя Мишель» стала лауреатом премии BraVo за саундтрек к российскому фильму «Последний богатырь». «Скрипичный ключ» им достался за песню «Ванюша», исполненную вместе с коллективом Uma2rman.

Песню «Моей Мишели» отметили статуэткой BraVo

 

Итоги награждения были подведены накануне в Москве. Всего организаторы премии раздали дюжину наград. Одной из них и были отмечены заслуги исполнителей «Ванюши». «Моя Мишель» начала покорять музыкальный Олимп несколько лет назад. Участники коллектива предлагают слушателям легкую танцевальную музыку. За плечами у молодых музыкантов уже несколько престижных наград и опыт участия в крупных телепроектах. В одном из них – «Главной сцене» - ребята из Благовещенска стали фаворитами.


«Моя Мишель» позволяет по-новому посмотреть на музыку в стиле «поп». Музыканты не сидят на месте и постоянно ездят в длительные турне, снимают увлекательные клипы к своим хитам. Каждый год группа выпускает по одному полновесному альбому. Отмечается, что в борьбе за «Скрипичный ключ» благовещенцы обошли даже таких маститых исполнителей как Сергея Лазарева, группу «Ленинград», Светлану Лободу и Рода Стюарта.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Группа
Группа "Моя Мишель” оказалась в числе номинантов на премию "Муз-ТВ”

Группа "Моя Мишель” оказалась в числе номинантов на премию "Муз-ТВ”. Музыкантов из Благовещенска могут назвать лучшим дуэтом года. Организаторам пришлась по

Группа «Моя Мишель» выпустила новый клип на фоне облаков
Группа «Моя Мишель» выпустила новый клип на фоне облаков

Российская благовещенская группа «Моя Мишель» уже сняла новый клип на композицию «Целовать нельзя» в черно-белой гамме на солидной высоте. Об этом участники

В Большом театре пройдет Международная музыкальная премия «BraVo»
В Большом театре пройдет Международная музыкальная премия «BraVo»

На Исторической сцене ГАБТ 18 марта будет присуждена Международная профессиональная музыкальная премия «BraVo».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости