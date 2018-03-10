Евгений Миронов получил первую награду на фестивале "Утро Родины"

Министр Александр Галушка отметил, что благодаря мастерству игры Евгения Миронова многие россияне пересмотрели свое отношение к родной культуре. Миронову удалось влюбить в произведения Достоевского всю страну. Фильм "Идиот" назван поворотным фильмом в российском телевидении и настоящим произведением искусства.
Миронов, в свою очередь, поблагодарил за награду. Актер отметил, что ему было приятно работать над фильмом. Также добавил, что роль Мышкина была для него одной из самых трудных.
Телесериал "Идиот" снят Владимиром Бортко в 2002 году по одноименному роману Ф. Достоевского. В сериале 10 серий по 55 минут. Зрители увидели киносериал в 2003 году.