Евгений Миронов получил первую награду на фестивале "Утро Родины"

Известный актер Евгений Миронов получил заслуженную награду на фестивале кино "Утро Родины". Специальный приз вручен артисту за роль князя Мышкина в кинокартине "Идиот".

Министр Александр Галушка отметил, что благодаря мастерству игры Евгения Миронова многие россияне пересмотрели свое отношение к родной культуре. Миронову удалось влюбить в произведения Достоевского всю страну. Фильм "Идиот" назван поворотным фильмом в российском телевидении и настоящим произведением искусства.Миронов, в свою очередь, поблагодарил за награду. Актер отметил, что ему было приятно работать над фильмом. Также добавил, что роль Мышкина была для него одной из самых трудных.Телесериал "Идиот" снят Владимиром Бортко в 2002 году по одноименному роману Ф. Достоевского. В сериале 10 серий по 55 минут. Зрители увидели киносериал в 2003 году.