В Петербурге умер создатель рок-группы «Внезапный сыч»

В Петербурге ушел из жизни 52-летний Кирилл Спечинский, создатель и вокалист рок-группы «Внезапный сыч». Информация об этом стала появляться на официальных порталах музыкального коллектива.

Анна Котова

В интернете сообщается, что 10 марта в реанимационном отделении питерской больницы скончался Кирилл (Кеша) Спечинский. Музыкант являлся основателем, композитором и солистом музыкального коллектива «Внезапный сыч», который исполнял песни жанра рок. Отметим, что пока официальная причина смерти не известна. Однако есть неподтвержденная версия, в которой говорится, что привести к летальному исходу мог инсульт.Напоминаем, что в 1988 году в Санкт-Петербурге появилась новая рок-группа «Внезапный сыч». Основателем стал житель города Кирилл Спечинский. Самый первый альбом коллектива получил большой успех в обществе. После этого у музыкантов начались гастрольные турне по всей стране, а также они часто выступали на различных конкурсах. Отметим, что всего на счету музыкантов шесть альбомов, последний из которых вышел в свет в 2008 году.