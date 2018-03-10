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| | Режиссёр после секса с дельфином оценил отношения в фильме "Форма воды"

Режиссёр после секса с дельфином оценил отношения в фильме "Форма воды"

Сегодня, 15:36
Мальком Бренер известный тем, что написал научно-фантастический опус Wet Goddess: Recollections of a Dolphin Lover, а также снял документальный фильм по книге. Там он рассказал о том, что в 1970 году имел сексуальную связь с дельфином. Малькольм решил высказать свое мнение о нашумевшем фильме «Форма воды», в котором тоже рассказывается о межвидовых отношениях.

Режиссёр после секса с дельфином оценил отношения в фильме "Форма воды"

 

Он сравнил фильм и полученный личный опыт. Мальком Бренер разделяет отношение людей к животным на чувства связанные с заботой или зоофилию. Также он отметил, что сомневается в том, что такие отклонения, как пристрастия к животным в сексуальном плане, могут быть врожденными. Поэтому он отнесся к «Форме воды» как к излишне романтической картине.

Режиссёр отметил, что саму ленту он не видел. Но, по его словам, что бы понять всю картину ему хватило ознакомления с сюжетом. Он отметил, что в «Форме воды» отношения излишне ускорены, если сравнивать с тем, как это могло бы происходить в реальности. Помимо этого он раскритиковал фильм за излишнюю стереотипность и то, что сюжет излишне затянут.
Павел Селивёрстов
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