5 секретных уроков от «Чёрной Пантеры», которые могут спасти человечество

Очередной голливудский блокбастер про супергероя под названием «Чёрная Пантера» заметно отличается от его «собратьев» по цеху, так как создатели данной картины наполнили её не только спецэффектами, но и скрытыми нравоучениями, которым стоит следовать всему человечеству.

Одним из таких секретов киноленты «Черная пантера» стал принцип радикальной общности и революционной эмпатии. В фильме главный персонаж картины проживал в тайной стране под названием Ваканда, которая была скрыта от внешнего мира в течение многих тысячелетий. В Ваканде каждый член общества совершал поступки, обдумывая последствия для его общины, в отличие от большинства современных индивидов, которые заботятся лишь о собственном благополучии. В современном мире наиболее слово «Я» отражает эгоцентризм общества, которое является разрозненным на тысячи мелких частиц, едва взаимосвязанных друг с другом, в то время как в Ваканде каждый из членов общины воспринимает себя как неотъемлемую частицу общества, следуя понятию общности «Мы». Также Ваканда сумела достичь небывалого процветания благодаря мудрости, которая передаётся из поколения в поколение, так как старцев чтят, а не отворачиваются от пожилых людей, как это принято в современном обществе, наполненном домами престарелых, где люди в одиночестве доживают свои дни.

Александр Вест

Также одним из скрытых режиссёром позывов является урок относительно восстановительного правосудия. В фильме показывается, что в Ваканде даже самый жестокий преступник может получить второй шанс, а в благодарность за предоставленную ему возможность, он будет до конца дней своих стараться на благо общества, которое подарило ему второй шанс. Помимо прочих хитростей, создатели фильма намекнули на то, что современный мир полон сексизма, который не позволяет в полной мере раскрыться талантам многих представителей слабого пола из-за пренебрежительного к ним отношения. В Ваканде женщины не только являются лучшими стратегами, но и представляют собой первую линию обороны, создавая защитный авангард общества. Заметим, в Ваканде каждый из членов общества осознаёт свою связь с предыдущими поколениями, зная, что и какой ценой досталось ему по праву. В современном мире большинство людей забывает о былых подвигах их предков, принимая всё, что у них есть, как должное, что, по мнению создателей «Черной Пантеры», является величайшей ошибкой.