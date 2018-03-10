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| | Премия BraVo назовет лучших классических и популярных музыкантов

Премия BraVo назовет лучших классических и популярных музыкантов

Сегодня, 15:04
10 марта в Москве будет присуждаться первая международная музыкальная премия в области классической и популярной музыки BraVo. Вручение памятных статуэток разграничат во времени и пространстве для классических и популярных исполнителей. Об этом на своем сайте информировали любителей музыки организаторы конкурса.

Премия BraVo назовет лучших классических и популярных музыкантов

 

Церемония вручения для поп-исполнителей состоится на сцене Большого Кремлевского дворца, а для классической части конкурса номинантов будут награждать на сцене Большого академического театра России. Вручение по двенадцати номинациям будет сопровождаться на обеих площадках галла-концертами с участием мировых звезд эстрады и классической музыки. 12 номинантов в обоих случаях выбирали, ориентируясь на совокупность различных составляющих творчества музыкантов: это и количество проданных альбомов и места в рейтингах, ротации теле-и радио эфиров, количество заполненных залов и прочее.

Номинации «лучший дирижер», «лучший оркестр» выбирались по отдельным показателям. Организаторы конкурса утверждают, что в определении победителей начисто отсутствует кулуарная субъективность и другие факторы, мешающие честному конкурсу артистов.
Сергей Денисов
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