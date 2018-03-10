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| | Стало известно имя актрисы, которая снимется в сиквеле «Чудо-женщины»

Стало известно имя актрисы, которая снимется в сиквеле «Чудо-женщины»

Сегодня, 15:00
К участию в съемках сиквела «Чудо-женщины» присоединится актриса Кристен Уиг. Этой информацией поделилась режиссер кинокартины Патти Дженкинс.

Стало известно имя актрисы, которая снимется в сиквеле «Чудо-женщины»

 

Во второй части фильма Кристен Уиг станет соперницей главной героини – Гепардой. Героиня фильма сможет перевоплощаться. Действия в кинокартине будут происходить во время холодной войны (1980).

«Чудо-Женщину» снова сыграет Галь Гадот. В прошлом году актриса поставила студии Warner Bros условие: чтобы продюсера Бретта Ратнера, которого обвиняли в сексуальных домогательствах, уволили. Компания выполнила это условие. По предварительным данным фильм выйдет в прокате 30 октября 2019 года.

Актриса Кристен Уиг известна по ролям в таких фильмах, как: «Охотники за приведениями», «Марсианин», «Девичник в Вегасе» и других. С 2005 по 2014 год – являлась участницей комедийного шоу «Saturday Night Live».
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