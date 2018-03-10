В Петрозаводске организуют музыкально-поэтический квартирник

В Петрозаводске 10 марта анонсировали музыкально-поэтический квартирник. Пройдет он в арт-пространстве Agriculture_club в 21:30. Отмечается, что запись на творческое мероприятие уже прекращена, но если желающие найдутся, то никто их не выгонит - место найдут для всех.

Дарья Светозарова

По предварительной записи о своем участии в квартирнике заявили 100 человек, и это уже много, так как максимально там может разместиться 120 человек. Организаторы отмечают, что и это будет очень плотная посадка. Те, кто изъявил желание принять участие в обсуждении, будут в приоритете. Их пропустят на мероприятие первыми. На входе будет работать списочная система. Приходящий будет называть фамилию, стоящий на входе находит ее в списке приглашенных и пропускает человека. Если фамилия человека есть в перечне, его усаживают на удобное место.Запускать гостей организаторы будут за десять минут до начала. Они подчеркивают, что даже если человек примет спонтанное решение прийти – его не выгонят. Вот только разместиться с комфортом вряд ли получится.