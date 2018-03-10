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| | Самарский министр культуры выразил своё недовольство пьяной выходкой Ефремова

Самарский министр культуры выразил своё недовольство пьяной выходкой Ефремова

Сегодня, 14:56
Сергей Филиппов считает выходку Михаила Ефремова «безобразной». Директору «Современника» предстоит выразить извинения перед зрителями в Самаре.

Самарский министр культуры выразил своё недовольство пьяной выходкой Ефремова

 

В связи случившимся инцидентом во время гастролей Московского драматического театра в Самару, когда зрители обвинили актёра Ефремова в пьяном дебоше и нецензурной лексике по отношению к зрителям, Игорь Попов, директор Московского театра, ждал труппу театра, чтобы обсудить инцидент и «наказать» виновника. Сам же Ефремов объяснил, что пьеса тяжёлая для восприятия местными жителями.

Временно исполняющий обязанности министра культуры Самарской области имел честь присутствовать на спектакле. Он заявляет, что его ведомство не было задействовано в постановке. Сергей Филиппов был в роли простого зрителя. Непонравившийся спектакль не заставил министра покинуть зал, и он стал очевидцем случившегося. К Московскому театру он относится с большим уважением и уверен, что Попов найдёт способы извинения за выходку своего актёра.
Дарья Дмитриева
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