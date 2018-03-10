Самарский министр культуры выразил своё недовольство пьяной выходкой Ефремова

Сергей Филиппов считает выходку Михаила Ефремова «безобразной». Директору «Современника» предстоит выразить извинения перед зрителями в Самаре.

Дарья Дмитриева

В связи случившимся инцидентом во время гастролей Московского драматического театра в Самару, когда зрители обвинили актёра Ефремова в пьяном дебоше и нецензурной лексике по отношению к зрителям, Игорь Попов, директор Московского театра, ждал труппу театра, чтобы обсудить инцидент и «наказать» виновника. Сам же Ефремов объяснил, что пьеса тяжёлая для восприятия местными жителями.Временно исполняющий обязанности министра культуры Самарской области имел честь присутствовать на спектакле. Он заявляет, что его ведомство не было задействовано в постановке. Сергей Филиппов был в роли простого зрителя. Непонравившийся спектакль не заставил министра покинуть зал, и он стал очевидцем случившегося. К Московскому театру он относится с большим уважением и уверен, что Попов найдёт способы извинения за выходку своего актёра.