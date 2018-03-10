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| | Дени Вильнёв поведал, что хочет снять два фильма по «Дюне»

Дени Вильнёв поведал, что хочет снять два фильма по «Дюне»

Сегодня, 14:49
Прославленный франко-канадский кинорежиссёр и сценарист Дени Вильнёв заявил о своём желании снять два полнометражных фильма по «Дюне». Не исключено, что события фильма будут разделены на две части, как режиссёр хотел сделать с картиной «Бегущий по лезвию 2049».

Дени Вильнёв поведал, что хочет снять два фильма по «Дюне»

 

На кинофестивале Rendez-Vous du Cinéma Québécois фанаты осыпали вопросами режиссёра Дени Вильнёва о создании фантастической киноленты «Дюна». В ответ на все расспросы со стороны фанатов и журналистов Вильнёв заявил, что работа над созданием данной картины займёт не менее двух лет, уточнив, что он планирует снять по «Дюне» минимум два фильма. Стоит напомнить, что фантастический триллер «Бегущий по лезвию 2049» могли разделить на две части по желанию Дени Вильнёва, так как общий хронометраж картины достигал практически четырёх часов.

Дени Вильнёв поведал, что хочет снять два фильма по «Дюне»

 

Такая же судьба может постичь и «Дюну», которую Вильнёв может разбить на несколько частей, сделав дилогию, а возможно и трилогию. Напомним, сценаристом «Дюны» был назначен Эрик Рот, ответственный за написание сценария к культовому телесериалу «Карточный домик», а также картинам «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Форрест Гамп».
Александр Вест
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