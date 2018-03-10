Новый клип группы «Ленинград» собрал в Сети более 6, 3 млн просмотров

Сюжетная сверхзадача клипа – в некрасовских строчках: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». В сегодняшних реалиях у режиссера это выглядит по-другому: простая домохозяйка (актриса Юлия Александрова) переодевается в костюм супергероя и очищает мир от коррупционеров, бандитов и прочих преступников, расстреливая их из всех видов оружия. Одновременно она успевает постоять у плиты и «вытереть сопли» детям. В это время, ее благоверный супруг (актер Сергей Бурунов) сидит у телевизора с поломанной ногой в гипсе, капризничает, требует еду и играет в «танчики» за компьютером.
Клип длится всего восемь минут, однако завершенность сюжета и своевременная презентация привели к планируемому успеху. Группа «Ленинград» с завидной стабильностью увеличивает аудиторию своих поклонников и фанатов.