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| | Новый клип группы «Ленинград» собрал в Сети более 6, 3 млн просмотров

Новый клип группы «Ленинград» собрал в Сети более 6, 3 млн просмотров

Вчера, 22:40
Сергей Шнуров и группа «Ленинград» поздравила всех женщин с Международным женским днем 8 марта новым клипом «Не Париж». Видеоролик, выложенный на YouTube, собрал за два дня более 6,3 миллиона просмотров и полтора десятка тысяч комментариев.

Новый клип группы «Ленинград» собрал в Сети более 6, 3 млн просмотров

 

Сюжетная сверхзадача клипа – в некрасовских строчках: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». В сегодняшних реалиях у режиссера это выглядит по-другому: простая домохозяйка (актриса Юлия Александрова) переодевается в костюм супергероя и очищает мир от коррупционеров, бандитов и прочих преступников, расстреливая их из всех видов оружия. Одновременно она успевает постоять у плиты и «вытереть сопли» детям. В это время, ее благоверный супруг (актер Сергей Бурунов) сидит у телевизора с поломанной ногой в гипсе, капризничает, требует еду и играет в «танчики» за компьютером.

Клип длится всего восемь минут, однако завершенность сюжета и своевременная презентация привели к планируемому успеху. Группа «Ленинград» с завидной стабильностью увеличивает аудиторию своих поклонников и фанатов.
Сергей Денисов
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