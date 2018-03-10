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| | Marvel планирует снимать продолжение «Черной Пантеры»

Marvel планирует снимать продолжение «Черной Пантеры»

Вчера, 21:40
Фильм «Черная Пантера», который получил высокие оценки от кинокритиков и зрителей, собираются снимать далее. Боевик от Marvel одержит сиквел. С такой информацией выступил директор Marvel Studios Кевин Фейги в ходе интервью для журнала Entertainment Weekly.

Marvel планирует снимать продолжение «Черной Пантеры»

 

Глава Marvel ничего конкретного не говорит, но уверяет, что на фильм точно сделают сиквел. Обычно, перед созданием какого-либо продолжения картины, в компании обсуждают и продумывают все варианты, которые можно внести во вторую часть. Кевин Фейги поведал, что таких разговоров по поводу первой части «Черной Пантеры» в организации было огромное количество.

Отметим, что у Marvel Studios уже имеются идеи насчёт продолжения супергеройского боевика. Специалисты точно знают, какая сюжетная линия будет присутствовать во второй части.

Напомним, что история про Черную Пантеру стала самым успешным проектом компании. Во множестве стран фильм находился лидером среди кинопрокатов в течение двух недель. Marvel Studios заработали на фильме около 930 миллионов долларов.
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