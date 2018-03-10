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| | «Смешариков» покажут на японской выставке Tokyo Anime Award Festival

«Смешариков» покажут на японской выставке Tokyo Anime Award Festival

Вчера, 21:20
На Японском конкурсе под названием Tokyo Anime Award Festival в этом году одним из конкурсантов станет полнометражный мультипликационный фильм «Смешарики», в котором герои отправятся путешествовать во времени.

«Смешариков» покажут на японской выставке Tokyo Anime Award Festival

 

В японской адаптации перевода название «Смешарики» трансформировалось в «Кикорики». Диана Юринова, являющаяся вице-президентом по вопросам международного развития ГК «Рики», заявила о том, что данный показ «Смешариков» станет дебютным для Японии. По словам Юриновой, японский рынок является достаточно сложным, так как в Японии присутствует сильная конкуренция в связи с хорошо развитым созданием мультипликации. Диана отметила, создатели «Смешариков» надеются, что мультфильм попадёт в японский прокат.

Заметим, помимо российской полнометражной картины в конкурсе также участвуют мультипликационные ленты от таких стран как: Тайвань, Чехия, а также Китай. Напомним, в России прокат картины «Смешарики». «Дежавю» начнётся уже 26 апреля.
Александр Вест
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