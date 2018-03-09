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| | Телеканал «Культура» показал документальный фильм про "Волгу"

Телеканал «Культура» показал документальный фильм про "Волгу"

Сегодня, 21:00
Канал «Культура» представил фильм цикла «Ехал грека… Путешествие по настоящей России», в котором было максимально совершенно рассказано о традициях и выдающихся местах Вологды.

Телеканал «Культура» показал документальный фильм про "Волгу"

 

Домик Петра Первого в областном центре был посещён ведущим программы. Он также объездил все достопримечательные улицы окрестности города. Знаменитая скамейка «Посидим – поокаем» взывает восторг у гостей города, а памятник букве «О» считается одним из главнейших монументов земли Вологодчины.

Греческий ведущий сообщил о скором заключении брака с возлюбленной, в связи с этим ему интересно было познакомиться со свадебными традициями тех мест. Также он узнал причину странного названия Козленной, которой именуют половину региона Вологды.
Дарья Дмитриева
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