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| | Директор «Современника» пообещал «наказать» Ефремова за пьянство на сцене

Директор «Современника» пообещал «наказать» Ефремова за пьянство на сцене

Сегодня, 20:18
Директор не присутствовал на гастролях в самарском театре имени Николая Гоголя, но он с нетерпением ждёт труппу  в Москве, чтобы побеседовать с Ефремовым.

Директор «Современника» пообещал «наказать» Ефремова за пьянство на сцене

 

Верить слухам и наговорам он не намерен. Социальные сети не всегда могут содержать достоверную информацию.

Главный режиссер театра драмы в Самаре также отсутствовал во время спектакля и не мог видеть всего происходящего на сцене своими глазами. Валерий Гришко поражён случившимся инцидентом, который устроил Ефремов, причём не в положительном смысле. Он уверен, что ранее такого в его театре не случалось.

Трагичность спектакля «Не становись чужим» и роль мясника Макса, которого играл Ефремов, возможно передать только вникнув в историю Лондона средины двадцатого века.
Дарья Дмитриева
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