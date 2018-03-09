Директор «Современника» пообещал «наказать» Ефремова за пьянство на сцене

Директор не присутствовал на гастролях в самарском театре имени Николая Гоголя, но он с нетерпением ждёт труппу в Москве, чтобы побеседовать с Ефремовым.

Дарья Дмитриева

Верить слухам и наговорам он не намерен. Социальные сети не всегда могут содержать достоверную информацию.Главный режиссер театра драмы в Самаре также отсутствовал во время спектакля и не мог видеть всего происходящего на сцене своими глазами. Валерий Гришко поражён случившимся инцидентом, который устроил Ефремов, причём не в положительном смысле. Он уверен, что ранее такого в его театре не случалось.Трагичность спектакля «Не становись чужим» и роль мясника Макса, которого играл Ефремов, возможно передать только вникнув в историю Лондона средины двадцатого века.