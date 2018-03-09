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| | Ефремов объяснился за пьяные выходки в Самаре

Ефремов объяснился за пьяные выходки в Самаре

Сегодня, 19:11
Актёр заявил, что зрители «не догоняют» сюжет спектакля, и не стал уходить в подробности.

Ефремов объяснился за пьяные выходки в Самаре

 

Михаил Ефремов утверждает, что пьеса Гарольда Пинтера «Не становись чужим» тяжела для восприятия самарскими зрителями. Поэтому актёр не выходил на сцену более получаса в Самарском театре драмы имени Николая Горького. После выхода зрители наблюдали игру пьяного Ефремова, который не знал свой текст и тихо мямлил слова.

Присутствующие в зале попросили Михаила Олеговича говорить слова громче, после чего были посланы на все четыре стороны матом. И за такое отношение зрители заплатили более четырёх тысяч рублей.

В свою очередь талантливый актёр опровергает слухи о своём состоянии алкогольного опьянения, обвиняя самарских зрителей в том, что они «не догоняют» сюжет спектакля. Но такое поведение уже не первый случай.
Дарья Дмитриева
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