Ефремов объяснился за пьяные выходки в Самаре

Актёр заявил, что зрители «не догоняют» сюжет спектакля, и не стал уходить в подробности.

Дарья Дмитриева

Михаил Ефремов утверждает, что пьеса Гарольда Пинтера «Не становись чужим» тяжела для восприятия самарскими зрителями. Поэтому актёр не выходил на сцену более получаса в Самарском театре драмы имени Николая Горького. После выхода зрители наблюдали игру пьяного Ефремова, который не знал свой текст и тихо мямлил слова.Присутствующие в зале попросили Михаила Олеговича говорить слова громче, после чего были посланы на все четыре стороны матом. И за такое отношение зрители заплатили более четырёх тысяч рублей.В свою очередь талантливый актёр опровергает слухи о своём состоянии алкогольного опьянения, обвиняя самарских зрителей в том, что они «не догоняют» сюжет спектакля. Но такое поведение уже не первый случай.