10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

Мнения

10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

По данным аналитиков, наиболее доступен гаджет в Швейцарии.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Ольга Бузова рассказала о своем идеальном мужчине Сооснователь Mail.Ru Group инвестировал в беспилотные грузовики Зимние Параолимпийские игры открылись в Пхенчхане В России появятся кроссовки Puma с героями «Винни Пуха» и «Ну, погоди!» Комедия «Я худею» с Бортич и Шнуровым вышла в прокат Фанаты назвали Дмитрия Маликова "черепашкой-ниндзя" Врачи в Тюмени удалили опухоль у мужчины, о которой он не знал Принцесса Швеции Мадлен стала многодетной матерью Российские индексы на Мосбирже показывают небольшие минусы Запуск блока №1 на Ленинградской АЭС-2 является событием мирового масштаба Новый тизер: Гринч вновь похитит Рождество Михаил Ефремов задержал спектакль в Самаре и послал зрителей матом
| | Иркутская митрополия запрещает показ фильма «Викинг» на Первом канале

Иркутская митрополия запрещает показ фильма «Викинг» на Первом канале

Сегодня, 19:06
Руководитель отдела по религиозной пропаганде населения города Иркутска выразил возмущение относительно показа фильма «Викинг» по телевидению на первом российском.

Иркутская митрополия запрещает показ фильма «Викинг» на Первом канале

 

На своей странице социальной сети Facebook глава миссионерской организации протоирей Вячеслав Пушкарёв выразил недовольство по отношению к киноленте «Викинг», который планируют показать на первом российском канале.

Протест иркутского миссионера связан с тем, что картина, которую отображает сюжет фильма, не является историческим подтверждением действительности, а полностью противоречит фактам. Он не согласен с раскрытием культурной стороны тех времён и искусством, которое отображает сюжет фильма. Сцены жестокого порно совсем не сочетаются с политикой миссионерского отдела митрополии. Показ был запланирован на 11 марта текущего года.
Дарья Дмитриева
Новости по теме
Максим Фадеев возмущен жестокими сценами в «Викинге»
Максим Фадеев возмущен жестокими сценами в «Викинге»

Максим Фадеев сходил на показ фильма «Викинг» с племянниками. После фильма продюсер раскритиковал фильм и чиновников «Роскомнадзора».

Владимир Путин дал оценку фильму «Викинг»
Владимир Путин дал оценку фильму «Викинг»

Президент оценил фильм «Викинг». Вместе с Путиным киноленту смотрели министр культуры, продюсер и актеры работы.

Первый показ фильма «Викинг» переносят из-за траура по разбившемуся самолету
Первый показ фильма «Викинг» переносят из-за траура по разбившемуся самолету

Первый показ фильма «Викинг» переносят из-за траура по разбившемуся самолету ТУ-154 на акватории Черного моря. Премьера должна была состояться 26 декабря, в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости