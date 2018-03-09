Иркутская митрополия запрещает показ фильма «Викинг» на Первом канале

На своей странице социальной сети Facebook глава миссионерской организации протоирей Вячеслав Пушкарёв выразил недовольство по отношению к киноленте «Викинг», который планируют показать на первом российском канале.
Протест иркутского миссионера связан с тем, что картина, которую отображает сюжет фильма, не является историческим подтверждением действительности, а полностью противоречит фактам. Он не согласен с раскрытием культурной стороны тех времён и искусством, которое отображает сюжет фильма. Сцены жестокого порно совсем не сочетаются с политикой миссионерского отдела митрополии. Показ был запланирован на 11 марта текущего года.