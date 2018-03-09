Иркутская митрополия запрещает показ фильма «Викинг» на Первом канале

Руководитель отдела по религиозной пропаганде населения города Иркутска выразил возмущение относительно показа фильма «Викинг» по телевидению на первом российском.

Дарья Дмитриева

На своей странице социальной сети Facebook глава миссионерской организации протоирей Вячеслав Пушкарёв выразил недовольство по отношению к киноленте «Викинг», который планируют показать на первом российском канале.Протест иркутского миссионера связан с тем, что картина, которую отображает сюжет фильма, не является историческим подтверждением действительности, а полностью противоречит фактам. Он не согласен с раскрытием культурной стороны тех времён и искусством, которое отображает сюжет фильма. Сцены жестокого порно совсем не сочетаются с политикой миссионерского отдела митрополии. Показ был запланирован на 11 марта текущего года.