10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

Мнения

10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

По данным аналитиков, наиболее доступен гаджет в Швейцарии.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Ольга Бузова рассказала о своем идеальном мужчине Сооснователь Mail.Ru Group инвестировал в беспилотные грузовики Зимние Параолимпийские игры открылись в Пхенчхане В России появятся кроссовки Puma с героями «Винни Пуха» и «Ну, погоди!» Комедия «Я худею» с Бортич и Шнуровым вышла в прокат Фанаты назвали Дмитрия Маликова "черепашкой-ниндзя" Врачи в Тюмени удалили опухоль у мужчины, о которой он не знал Принцесса Швеции Мадлен стала многодетной матерью Российские индексы на Мосбирже показывают небольшие минусы Запуск блока №1 на Ленинградской АЭС-2 является событием мирового масштаба Новый тизер: Гринч вновь похитит Рождество Михаил Ефремов задержал спектакль в Самаре и послал зрителей матом
| | В Пскове не покажут спектакль «Метель» 9 марта

В Пскове не покажут спектакль «Метель» 9 марта

Сегодня, 17:45
В Псковском академическом драматическом театре имени А. С. Пушкина должен был состояться показ спектакля «Метель». Но жители Пскова 9 марта так и не смогут насладиться действием на сцене.

В Пскове не покажут спектакль «Метель» 9 марта

 

К сожалению, в связи с болезнью одного из артистов труппы, спектакль юного итальянского режиссёра Александры Джунтини «Метель», показ которого запланировали вПскове на 9 марта, был отменён.

Администрацией театра принято решение, что билеты на спектакль нужно вернуть в кассу для возврата денежных средств. Теперь зрители смогут насладиться действием спектакля «Метель» на сцене Псковского театра только 27 марта, а также 13 и 27 апреля.

Представление, которое покажут раньше в театре Пушкина – «Каштанка». Его сыграют 10 марта в 18:00. Билеты уже были поданы в продажу.
Дарья Дмитриева
Новости по теме
В Тюмени состоится показ легендарного спектакля «Мастер и Маргарита»
В Тюмени состоится показ легендарного спектакля «Мастер и Маргарита»

31 марта 2017 года в Тюменском доме культуры «Нефтяник» состоится показ легендарного спектакля «Мастер и Маргарита». Об этом сообщили организаторы действия.

В Александринском театре покажут спектакль
В Александринском театре покажут спектакль "Маскарад

С 9 по 13 марта в Александринском театре покажут несколько постановок 100-летию со дня премьеры спектакля Всеволода Мейерхольда «Маскарад».

В Псковском театре покажут эксперимент над Чеховым
В Псковском театре покажут эксперимент над Чеховым

Артисты Псковского театра поставят экспериментальный номер по произведениям Антона Чехова. Об этом рассказал режиссер Александр Кладько.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости