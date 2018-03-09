В Пскове не покажут спектакль «Метель» 9 марта

К сожалению, в связи с болезнью одного из артистов труппы, спектакль юного итальянского режиссёра Александры Джунтини «Метель», показ которого запланировали вПскове на 9 марта, был отменён.
Администрацией театра принято решение, что билеты на спектакль нужно вернуть в кассу для возврата денежных средств. Теперь зрители смогут насладиться действием спектакля «Метель» на сцене Псковского театра только 27 марта, а также 13 и 27 апреля.
Представление, которое покажут раньше в театре Пушкина – «Каштанка». Его сыграют 10 марта в 18:00. Билеты уже были поданы в продажу.