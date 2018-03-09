В Санкт-Петербурге состоялась церемония вручения премии «Фигаро»

Традиционная церемония торжественного преподнесения премии «Фигаро» проходила 8 марта в Петербурге в Театре имени Андрея Миронова, где были оглашены имена лауреатов, удостоенных награды.

В Санкт-Петербург на церемонию вручения вознаграждения статуэткой «Фигаро» съехались практически все знаменитые актеры советского кинематографа. Премией были награждены многие лауреаты театра и кино. За лучшее выполнение театральных ролей премией были награждены Михаил Боярский, Петр Семак, Андрей Леонов, Филипп Янковский, Ольга Дроздова, Александр Лазарев. Особой наградой «Фигаро» были удостоены Сергей Боярский и Галина Бызгу. Премия в номинации «Вершина театрального Олимпа» досталась директору Мариинского театра Валерию Георгиеву.

Пелагея Лебединская

Отметим, что традиционная церемония награждения премии «Фигаро» была основана в 2010 году и ею награждаются лауреаты, достигшие наилучшего мастерства в актерском искусстве.