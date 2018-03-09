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| | В Санкт-Петербурге состоялась церемония вручения премии «Фигаро»

В Санкт-Петербурге состоялась церемония вручения премии «Фигаро»

Сегодня, 17:02
Традиционная церемония торжественного преподнесения премии «Фигаро» проходила 8 марта в Петербурге в Театре имени Андрея Миронова, где были оглашены имена лауреатов, удостоенных награды.

В Санкт-Петербурге состоялась церемония вручения премии «Фигаро»

 

В Санкт-Петербург на церемонию вручения вознаграждения статуэткой «Фигаро» съехались практически все знаменитые актеры советского кинематографа. Премией были награждены многие лауреаты театра и кино. За лучшее выполнение театральных ролей премией были награждены Михаил Боярский, Петр Семак, Андрей Леонов, Филипп Янковский, Ольга Дроздова, Александр Лазарев. Особой наградой «Фигаро» были удостоены Сергей Боярский и Галина Бызгу. Премия в номинации «Вершина театрального Олимпа» досталась директору Мариинского театра Валерию Георгиеву.

В Санкт-Петербурге состоялась церемония вручения премии «Фигаро»

 

Отметим, что традиционная церемония награждения премии «Фигаро» была основана в 2010 году и ею награждаются лауреаты, достигшие наилучшего мастерства в актерском искусстве.
Пелагея Лебединская
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