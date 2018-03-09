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| | Группа The Hatters собрала полный зал в Великом Новгороде

Группа The Hatters собрала полный зал в Великом Новгороде

Сегодня, 16:32
Российская музыкальная группа The Hatters, выступающая в стиле фолк, распродала все билеты на своё выступление, которое с огромным успехом прошло в Великом Новгороде. Концерт фолк-группы состоялся в преддверии празднования 8 Марта.

Группа The Hatters собрала полный зал в Великом Новгороде

 

Музыкальный коллектив The Hatters из Санкт-Петербурга побывал в Великом Новгороде 7 марта. Для того, чтобы не создавать давку перед концертной площадкой, сотрудникам гардероба пришлось запускать фанатов коллектива группами по 5-7 человек, избегая всеобщего дискомфорта от излишне заполненного помещения. Очевидцы сообщают, что перед выступлением возле здания, в котором состоялся концерт, собралась большая толпа фанатов The Hatters, которые предварительно занимали очередь.

В начале своего концерта члены музыкального коллектива появились на сцене в чёрно-белых одеяниях, а после появления основного состава группы, сцену заполнили девушки из подтанцовки, облачённые в яркие костюмы, за счёт чего создавался заметный контраст во время выступления. Также в ходе выступления на зрительский зал падали воздушные шары и конфетти.
Александр Вест
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