«Аврора» покажет рестроспективу самых лучших фильмов Бертолуччи

Петербургский кинотеатр «Аврора» покажет ретроспективные кинокартины Бернардо Бертолуччи. Зрители увидят только самые изящные ленты режиссера.

Никита Готский

Показ в «Авроре» состоится 16 и 17 марта. В пятницу жители культурного столицы России смогут насладиться пересмотром фильма «Последнее танго в Париже», шикарный фильм-игру, где главные роли сыграли Марлон Брандо и Мария Шнайдер. В субботу зрителей ожидают «Мечтатели»: драма о революции, происходящей в душе каждого человека. После выхода в свет этой кинокартины стали широко известными Майкл Питт, Ева Грин и Луи Гаррель.Бернардо Бертолуччи - известный итальянский режиссер, писатель и поэт. Мэтр родился в 1940 году в Парме, являлся последователем Годара, увлекался фрейдизмом. В своих кинокартинах обращался к таким формам сексуальности, как гомосексуальность и инцест. Бертолуччи - обладатель «Оскара» за постановку «Последнего императора».