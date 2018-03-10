10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

Мнения

10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

По данным аналитиков, наиболее доступен гаджет в Швейцарии.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Путин увидел свои фотографии верхом на медведе В Сети появилась запись переговоров пилотов «American Airlines», которые стали очевидцами появления НЛО Ольга Бузова рассказала о своем идеальном мужчине Сооснователь Mail.Ru Group инвестировал в беспилотные грузовики Зимние Параолимпийские игры открылись в Пхенчхане В России появятся кроссовки Puma с героями «Винни Пуха» и «Ну, погоди!» Комедия «Я худею» с Бортич и Шнуровым вышла в прокат Фанаты назвали Дмитрия Маликова "черепашкой-ниндзя" Врачи в Тюмени удалили опухоль у мужчины, о которой он не знал Принцесса Швеции Мадлен стала многодетной матерью Российские индексы на Мосбирже показывают небольшие минусы Запуск блока №1 на Ленинградской АЭС-2 является событием мирового масштаба
| | «Аврора» покажет рестроспективу самых лучших фильмов Бертолуччи

«Аврора» покажет рестроспективу самых лучших фильмов Бертолуччи

Сегодня, 07:40
Петербургский кинотеатр «Аврора» покажет ретроспективные кинокартины Бернардо Бертолуччи. Зрители увидят только самые изящные ленты режиссера.

«Аврора» покажет рестроспективу самых лучших фильмов Бертолуччи

 

Показ в «Авроре» состоится 16 и 17 марта. В пятницу жители культурного столицы России смогут насладиться пересмотром фильма «Последнее танго в Париже», шикарный фильм-игру, где главные роли сыграли Марлон Брандо и Мария Шнайдер. В субботу зрителей ожидают «Мечтатели»: драма о революции, происходящей в душе каждого человека. После выхода в свет этой кинокартины стали широко известными Майкл Питт, Ева Грин и Луи Гаррель.

Бернардо Бертолуччи - известный итальянский режиссер, писатель и поэт. Мэтр родился в 1940 году в Парме, являлся последователем Годара, увлекался фрейдизмом. В своих кинокартинах обращался к таким формам сексуальности, как гомосексуальность и инцест. Бертолуччи - обладатель «Оскара» за постановку «Последнего императора».
Никита Готский
Новости по теме
В «Последнем танго в Париже» изнасилование Шнайдер было настоящим
В «Последнем танго в Париже» изнасилование Шнайдер было настоящим

Режиссер киноленты «Последнее танго в Париже» Бернардо Бертолуччи признался, что сцена с изнасилованием героини актрисы Марии Шнайдер была настоящей.

Скончался американский режиссер и обладатель «Оскара» Майкл Чимино
Скончался американский режиссер и обладатель «Оскара» Майкл Чимино

Режиссер и обладатель «Оскара» американец Майкл Чимино скончался на 78-м году жизни. Об этом передают иностранные таблоиды.

Журнал «ELLE» опубликовал ТОП-7 лучших ролей Евы Грин
Журнал «ELLE» опубликовал ТОП-7 лучших ролей Евы Грин

Сегодня, 5 июля, голливудская актриса Ева Грин отмечает свой 34-й день рождения. Журнал «ELLE» преподнес необычный подарок знаменитости, опубликовав ТОП-7

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости