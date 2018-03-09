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| | Комедия «Я худею» с Бортич и Шнуровым вышла в прокат

Комедия «Я худею» с Бортич и Шнуровым вышла в прокат

Сегодня, 16:26
На большие экраны выходит российский фильм «Я худею». В фильме снимались Александра Бортич, Сергей Шнуров и другие.

Комедия «Я худею» с Бортич и Шнуровым вышла в прокат

 

Очередная отечественная комедия, снятая в Нижнем Новгороде, вышла на широкие экраны 8 марта, когда все отмечали женский праздник. Фильм особенно привлекателен для жителей именно этого региона, по ходу ленты можно увидеть площадь Минина и Пожарского, улицу Варварскую и набережную Федоровского.

В сюжете фильма «Я худею» рассказывается о молодой девушке Ане, роль которой сыграла Александра Бортич. У нее есть большая любовь - парень Евгений, кроме того, девушка обожает вкусно питаться. Молодой человек придерживается ЗОЖ и решает разойтись с подругой. После этого Аня намерена бороться с лишним весом. Эпатажный музыкант Сергей Шнуров из «Ленинграда» сыграл роль отца Ани. К слову, ради съемок Бортич набрала два десятка килограммов, но избавилась от них в процессе работы в «Я худею».
Никита Готский
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