В Мурманске пройдет фестиваль народного творчества военнослужащих

10 марта в областном центре в Мурманске ожидается фестиваль народного творчества военнослужащих, а также членов их семей и гражданского персонала флота. Мероприятие планируется проводить на базе Дома культуры Ленинского округа. Приурочено оно будет к столетию Красной Армии.

Николай Офицеров

Планируется, что в программе фестиваля примут участие более шестидесяти человек. Уже в 10 утра по местному времени в Доме культуры откроется выставка творческих работ сразу в двух номинациях «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» и «Фотоискусство». Военнослужащие выступят в полдень и исполнят композиции в инструментальном жанре.Следом за этим участники должны продемонстрировать свои навыки в хореографии и художественном чтении. Уже в четыре часа дня курсанты также споют.Лучшие участники фестиваля выступят в районе семи часов вечера с гала-концертом, на котором утвержденных победителей наградят ценными призами.