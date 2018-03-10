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| | В Мурманске пройдет фестиваль народного творчества военнослужащих

В Мурманске пройдет фестиваль народного творчества военнослужащих

Сегодня, 05:20
10 марта в областном центре в Мурманске ожидается фестиваль народного творчества военнослужащих, а также членов их семей и гражданского персонала флота. Мероприятие планируется проводить на базе Дома культуры Ленинского округа. Приурочено оно будет к столетию Красной Армии.

В Мурманске пройдет фестиваль народного творчества военнослужащих

 

Планируется, что в программе фестиваля примут участие более шестидесяти человек. Уже в 10 утра по местному времени в Доме культуры откроется выставка творческих работ сразу в двух номинациях «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» и «Фотоискусство». Военнослужащие выступят в полдень и исполнят композиции в инструментальном жанре.

Следом за этим участники должны продемонстрировать свои навыки в хореографии и художественном чтении. Уже в четыре часа дня курсанты также споют.

Лучшие участники фестиваля выступят в районе семи часов вечера с гала-концертом, на котором утвержденных победителей наградят ценными призами.
Николай Офицеров
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