В Мурманске пройдет фестиваль народного творчества военнослужащих

Планируется, что в программе фестиваля примут участие более шестидесяти человек. Уже в 10 утра по местному времени в Доме культуры откроется выставка творческих работ сразу в двух номинациях «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» и «Фотоискусство». Военнослужащие выступят в полдень и исполнят композиции в инструментальном жанре.
Следом за этим участники должны продемонстрировать свои навыки в хореографии и художественном чтении. Уже в четыре часа дня курсанты также споют.
Лучшие участники фестиваля выступят в районе семи часов вечера с гала-концертом, на котором утвержденных победителей наградят ценными призами.