Во Франции состоится выставка картин смоленской художницы

Юная и талантливая художница Елизавета Хохрякова из Смоленска представит свою коллекцию картин во Франции в городе Тюль.

Пелагея Лебединская

Елизавета Хохрякова привезла свои шедевры искусства в город Тюль, где в конце этого месяца состоится выставка. Ученица первого курса художественного факультета представит взору ценителей красоты и таланта свои картины, которые искусно сделаны в различных техниках. Картины, на которых изображены улицы и достопримечательности города Тюль, будут предоставлены в живописи, графике, цветной гравюре на линолеуме. Жители Тюля уже с нетерпением ожидают предстоящей выставки, чтобы насладиться искусным мастерством молодой художницы.Отметим, что приглашение на выставку в город Тюль Елизавета получила по воле счастливого случая. Во время приезда французов в Смоленск, они случайно увидели работы художницы и сделали предложение ей устроить у себя выставку, на что девушка не смогла отказаться.