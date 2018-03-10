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| | Во Франции состоится выставка картин смоленской художницы

Во Франции состоится выставка картин смоленской художницы

Сегодня, 04:30
Юная и талантливая художница Елизавета Хохрякова из Смоленска представит свою коллекцию картин во Франции в городе Тюль.

Во Франции состоится выставка картин смоленской художницы

 

Елизавета Хохрякова привезла свои шедевры искусства в город Тюль, где в конце этого месяца состоится выставка. Ученица первого курса художественного факультета представит взору ценителей красоты и таланта свои картины, которые искусно сделаны в различных техниках. Картины, на которых изображены улицы и достопримечательности города Тюль, будут предоставлены в живописи, графике, цветной гравюре на линолеуме. Жители Тюля уже с нетерпением ожидают предстоящей выставки, чтобы насладиться искусным мастерством молодой художницы.

Отметим, что приглашение на выставку в город Тюль Елизавета получила по воле счастливого случая. Во время приезда французов в Смоленск, они случайно увидели работы художницы и сделали предложение ей устроить у себя выставку, на что девушка не смогла отказаться.
Пелагея Лебединская
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