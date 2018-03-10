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| | В Сети появился трейлер фильма «Выставка собак»

В Сети появился трейлер фильма «Выставка собак»

Сегодня, 03:30
Приключенческий художественный фильм под названием «Выставка собак» появится в мировых кинотеатрах уже 18 мая. Чтобы подогреть интерес зрителей, ожидающих данную премьеру, создатели фильма опубликовали трейлер картины, который появился в Сети.

В Сети появился трейлер фильма «Выставка собак»

 

На видеохостинге YouTube был обнародован трейлер киноленты «Выставка собак», который всего за день успели просмотреть около двух миллионов пользователей. Стоит отметить, что помимо прославленных актёров Уилла Арнетта и Наташи Лионни, в фильме также снялся и рэп-исполнитель Ludacris, выступивший в роли актёра в серии фильмов «Форсаж». Приключенческая комедия расскажет историю о псе по кличке Макс, который помогает детективу Фрэнку расследовать дело, связанное с контрабандой.

 
В ходе расследования детективу предстоит поучаствовать в выставке собак, в чём ему поможет его четвероногий приятель. Режиссёр данной картины Радж Госнелл известен зрителям по созданию таких фильмов как дилогия «Смурфиков», а также «Скуби-Ду».

Александр Вест
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