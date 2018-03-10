В Сети появился трейлер фильма «Выставка собак»

Приключенческий художественный фильм под названием «Выставка собак» появится в мировых кинотеатрах уже 18 мая. Чтобы подогреть интерес зрителей, ожидающих данную премьеру, создатели фильма опубликовали трейлер картины, который появился в Сети.

В ходе расследования детективу предстоит поучаствовать в выставке собак, в чём ему поможет его четвероногий приятель. Режиссёр данной картины Радж Госнелл известен зрителям по созданию таких фильмов как дилогия «Смурфиков», а также «Скуби-Ду».

Александр Вест

На видеохостинге YouTube был обнародован трейлер киноленты «Выставка собак», который всего за день успели просмотреть около двух миллионов пользователей. Стоит отметить, что помимо прославленных актёров Уилла Арнетта и Наташи Лионни, в фильме также снялся и рэп-исполнитель Ludacris, выступивший в роли актёра в серии фильмов «Форсаж». Приключенческая комедия расскажет историю о псе по кличке Макс, который помогает детективу Фрэнку расследовать дело, связанное с контрабандой.