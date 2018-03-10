На видеохостинге YouTube был обнародован трейлер киноленты «Выставка собак», который всего за день успели просмотреть около двух миллионов пользователей. Стоит отметить, что помимо прославленных актёров Уилла Арнетта и Наташи Лионни, в фильме также снялся и рэп-исполнитель Ludacris, выступивший в роли актёра в серии фильмов «Форсаж». Приключенческая комедия расскажет историю о псе по кличке Макс, который помогает детективу Фрэнку расследовать дело, связанное с контрабандой.
В Сети появился трейлер фильма «Выставка собак»Сегодня, 03:30
На популярном видеохостинге YouTube был опубликован второй официальный трейлер картины «Чистокровный», в которой снялся погибший Антон Ельчин, а также актрисы
Во всемирную Сеть попал официальный трейлер долгожданного кинофильма под названием «Тренер», который был снят под руководством популярного российского актёра
В Сети появился финальный трейлер отечественного фантастического фильма «Защитники», премьера которого состоится 23 февраля на больших экранах. Самые яркие