8 марта в Кремле состоялся праздничный показ Валентина Юдашкина

В Государственном Кремлевском дворце состоялось ежегодное праздничное шоу Валентина Юдашкина. Кутюрье на одной сцене собрал главных звезд отечественной эстрады. Количество собравшихся звезд действительно «зашкаливало».

Николай Офицеров

Для многих мужчин выбор для своей пассии подарка на 8 марта одна из самых непростых задач. Об этом позаботился сам Юдашкин. Ежегодно он предлагает прекрасной половине России провести этот праздник на его шоу, проходящем в Кремле.Тем более мероприятие в этом году посетили Ани Лорак в обнимку с Сергеем Лазаревым, выбравшая довольно непонятное платье Глюкоза, Олег Газманов, певица Нюша, Жасмин, Игорь Крутой, Стас Михайлов и многие другие. Практические все певицы выбрали наряды от Валентина Юдашкина. Ведущими вечера стал Николай Басков и Филипп Киркоров, что раскаляло праздничное настроение до максимума. Говорят, что шутки из их уст в адрес друг друга не прекращались ни на секунду. В качестве особой гостьи Юдашкин позвал Аллу Пугачеву.Позировать фотографам Примадонна отказалась, но зрители и без того были рады ее присутствию.