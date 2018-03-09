8 марта в Кремле состоялся праздничный показ Валентина Юдашкина

Для многих мужчин выбор для своей пассии подарка на 8 марта одна из самых непростых задач. Об этом позаботился сам Юдашкин. Ежегодно он предлагает прекрасной половине России провести этот праздник на его шоу, проходящем в Кремле.
Тем более мероприятие в этом году посетили Ани Лорак в обнимку с Сергеем Лазаревым, выбравшая довольно непонятное платье Глюкоза, Олег Газманов, певица Нюша, Жасмин, Игорь Крутой, Стас Михайлов и многие другие. Практические все певицы выбрали наряды от Валентина Юдашкина. Ведущими вечера стал Николай Басков и Филипп Киркоров, что раскаляло праздничное настроение до максимума. Говорят, что шутки из их уст в адрес друг друга не прекращались ни на секунду. В качестве особой гостьи Юдашкин позвал Аллу Пугачеву.
Позировать фотографам Примадонна отказалась, но зрители и без того были рады ее присутствию.