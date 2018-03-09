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| | 8 марта в Кремле состоялся праздничный показ Валентина Юдашкина

8 марта в Кремле состоялся праздничный показ Валентина Юдашкина

Вчера, 21:40
В Государственном Кремлевском дворце состоялось ежегодное праздничное шоу Валентина Юдашкина. Кутюрье на одной сцене собрал главных звезд отечественной эстрады. Количество собравшихся звезд действительно «зашкаливало».

8 марта в Кремле состоялся праздничный показ Валентина Юдашкина

 

Для многих мужчин выбор для своей пассии подарка на 8 марта одна из самых непростых задач. Об этом позаботился сам Юдашкин. Ежегодно он предлагает прекрасной половине России провести этот праздник на его шоу, проходящем в Кремле.

Тем более мероприятие в этом году посетили Ани Лорак в обнимку с Сергеем Лазаревым, выбравшая довольно непонятное платье Глюкоза, Олег Газманов, певица Нюша, Жасмин, Игорь Крутой, Стас Михайлов и многие другие. Практические все певицы выбрали наряды от Валентина Юдашкина. Ведущими вечера стал Николай Басков и Филипп Киркоров, что раскаляло праздничное настроение до максимума. Говорят, что шутки из их уст в адрес друг друга не прекращались ни на секунду. В качестве особой гостьи Юдашкин позвал Аллу Пугачеву.

Позировать фотографам Примадонна отказалась, но зрители и без того были рады ее присутствию.
Николай Офицеров
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