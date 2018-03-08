Меньшов прокомментировал слова Серебрякова о национальной идее

Поздравляя женщин с 8 марта, Меньшов вспомнил слова Серебрякова. По его мнению, судить о стане следует на основании ее представительниц прекрасного пола. Актер вспомнил, как ранее Серебряков негативно высказался о РФ, но при этом режиссер уверен, что тот отказался бы от своих слов, задав ему вопрос: «А русские женщины такие?». Кинодеятель уверен, что можно быть долго оставаться недовольным мужской частью страны, но лишь русские женщины способны растаять любое сердце, даже самое суровое.
Меньшов прокомментировал слова Серебрякова о национальной идееВчера, 22:58
Знаменитый российский комик Ефим Шифрин поддержал Алексея Серебрякова, высказавшегося в своем интервью негативно насчет россиян и "национальной идеи России".
Российский актер Алексей Панин полностью согласен с мнением своего коллеги Алексея Серебрякова о "национальной идее России", которая заключается в наглости,
Заявление актера Алексея Серебрякова вызвало бурную реакцию во всех слоях населения. Дал комментарии по поводу «национальной идеи России» и пресс-секретарь