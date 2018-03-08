Меньшов прокомментировал слова Серебрякова о национальной идее

Владимир Меньшов высказался по поводу слов актера Алексея Серебрякова про российскую национальную идею. Его слова передает отечественная пресса.

Поздравляя женщин с 8 марта, Меньшов вспомнил слова Серебрякова. По его мнению, судить о стане следует на основании ее представительниц прекрасного пола. Актер вспомнил, как ранее Серебряков негативно высказался о РФ, но при этом режиссер уверен, что тот отказался бы от своих слов, задав ему вопрос: «А русские женщины такие?». Кинодеятель уверен, что можно быть долго оставаться недовольным мужской частью страны, но лишь русские женщины способны растаять любое сердце, даже самое суровое. Поздравляя женщин с 8 марта, Меньшов вспомнил слова Серебрякова. По его мнению, судить о стане следует на основании ее представительниц прекрасного пола. Актер вспомнил, как ранее Серебряков негативно высказался о РФ, но при этом режиссер уверен, что тот отказался бы от своих слов, задав ему вопрос: «А русские женщины такие?». Кинодеятель уверен, что можно быть долго оставаться недовольным мужской частью страны, но лишь русские женщины способны растаять любое сердце, даже самое суровое.

Прежде актер Михаил Пореченков прокомментировал цитату Серебрякова о национальной идее России. По его мнению, она заключается в хамстве и наглости. Пореченков считает, что резких слов его коллега не говорил, а его высказывание является ошибкой.

Никита Готский