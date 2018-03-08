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| | The Cranberries выпустят последний альбом с голосом Долорес О’Риордан

The Cranberries выпустят последний альбом с голосом Долорес О’Риордан

Вчера, 21:03
Всемирно известная ирландская рок-группа The Cranberries планирует записать два альбома с вокалом Долорес О’Риордан, которая умерла 15 января этого года в Лондоне.

The Cranberries выпустят последний альбом с голосом Долорес О’Риордан

 

Кроме того, музыкальная рок-группа закончит запись обновленной версии дебютной пластинки под названием «Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?» Группа предполагала выпустить альбом к юбилею: 25-летию выхода оригинальной записи, в марте этого года. Однако из-за смерти Долорес О’Риордан ирландский коллектив решил отложить выпуск пластинки.

Коллектив The Cranberries собирается закончить свой новый студийный альбом, над которым начали работать в прошлом году, когда певица Долорес была еще жива. Об этом музыканты написали в социальной сети Facebook. The Cranberries надеется, что альбом выйдет в прокат в первой половине 2019-го.
Татьяна Преображенская
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