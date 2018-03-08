Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Мнения

Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Ох, не кофе бодрит по утрам.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Учёные рассказали, как морские змеи находят друг друга «Неестественно»: Виктория Лопырёва решила в честь 8 марта не позорить Николая Баскова Анна Седокова разочаровала поклонников грязными кроссовками Пение Андрея Малахова довело женщин до экстаза «Ах, лучше бы колготы надела»: Анастасия Волочкова испугала фанатов синими дряблыми ногами Дочь Алексея Панина опубликовала шокирующее видео похода в магазин с отцом «Не будь трансвеститом»: Поклонники раскритиковали гламурную «синтоловую блондинку» В Британии девочка оказалась на грани смерти после установки брекетов FOX 6 показал вторжение пришельцев Россия дополнит корветы-невидимки отрядами морских дронов Магнитные волны способны воздействовать на Солнце – Ученые Во время рыбалки Путин встретил медведя
| | В одном видео собрали лучшие моменты кинематографа

В одном видео собрали лучшие моменты кинематографа

Вчера, 20:28
Специалисты CineFix опубликовали в интернете видеоролик, в котором собрали лучшие моменты кинематографа, снятые при помощи увеличительных стекол.

В одном видео собрали лучшие моменты кинематографа

 

Кинокритики первым из картин отметили «Лоуренс Аравийский» 1962 года выпуска. Внимание специалисты обратили на момент, когда главный герой в пустыне замечает приближающегося всадника. Следующей лентой, на которую критики обратили свой взор, стала «Падшие ангелы» 1995 года. Главного персонажа в картине снимали на широкоугольную камеру крупным планом, линза искажает лицо, что приводит к тому, что задний фон становится намного глубже.

 
Третьим фильмом стал «Барри Линдон» 1975 года. В этой ленте оператор использовал зум, чтобы уменьшить масштаб, что приводит к ненужности самого персонажа. Последним фрагментом в видео стал кусок из фильма «Выпускник» 1967 года. В картине используется смена фокуса, что приводит к концентрации зрителей сначала на одном герое, а затем на другом.

Анна Котова
Новости по теме
Лучшие моменты фильмов 2017 года собрали в одно видео
Лучшие моменты фильмов 2017 года собрали в одно видео

Блогер Nikita Malko собрал в одно видео лучшие моменты фильмов, вышедших в 2017. Он разместил ролик в YouTube.

«Оно» вошел в историю кинематографа, став самым кассовым фильмом ужасов
«Оно» вошел в историю кинематографа, став самым кассовым фильмом ужасов

Хоррор «Оно» режиссера Андреса Мускетти вошел в историю кинематографа, став самым кассовым фильмом ужасов. Лента побила рекорд, принадлежавший картине

В Интернете обнародовали трейлер фильма «Мумия» с Томом Крузом
В Интернете обнародовали трейлер фильма «Мумия» с Томом Крузом

В Интернете обнародовали трейлер фильма «Мумия», главного персонажа в котором сыграл популярный актер Том Круз. В кинотеатрах России прокат данной ленты

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости