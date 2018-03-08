В одном видео собрали лучшие моменты кинематографа

Специалисты CineFix опубликовали в интернете видеоролик, в котором собрали лучшие моменты кинематографа, снятые при помощи увеличительных стекол.

Третьим фильмом стал «Барри Линдон» 1975 года. В этой ленте оператор использовал зум, чтобы уменьшить масштаб, что приводит к ненужности самого персонажа. Последним фрагментом в видео стал кусок из фильма «Выпускник» 1967 года. В картине используется смена фокуса, что приводит к концентрации зрителей сначала на одном герое, а затем на другом.

Анна Котова

Кинокритики первым из картин отметили «Лоуренс Аравийский» 1962 года выпуска. Внимание специалисты обратили на момент, когда главный герой в пустыне замечает приближающегося всадника. Следующей лентой, на которую критики обратили свой взор, стала «Падшие ангелы» 1995 года. Главного персонажа в картине снимали на широкоугольную камеру крупным планом, линза искажает лицо, что приводит к тому, что задний фон становится намного глубже.