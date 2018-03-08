В одном видео собрали лучшие моменты кинематографа

Кинокритики первым из картин отметили «Лоуренс Аравийский» 1962 года выпуска. Внимание специалисты обратили на момент, когда главный герой в пустыне замечает приближающегося всадника. Следующей лентой, на которую критики обратили свой взор, стала «Падшие ангелы» 1995 года. Главного персонажа в картине снимали на широкоугольную камеру крупным планом, линза искажает лицо, что приводит к тому, что задний фон становится намного глубже.
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