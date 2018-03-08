Ушел из жизни режиссёр и руководитель Театра драматических импровизаций Подервянский

В Петербурге в 86-летнем возрасте покинул жизнь известный режиссер Павел Подервянский, который основал и руководил Театром драматических импровизаций. Через несколько лет ему могло исполниться 87 лет.

В городе Петербург покинул жизнь в конце 87-го года жизни известный российский режиссер Павел Подервянский, который является основателем и руководителем Театра драматических импровизаций. В пресс-службе театра появилось сообщение, в котором говориться о том, что Подервянский отошел от принципов Станиславского, система которого до сих пор принимается многими безоговорочно.Благодаря инновационному подходу был создал Театр драматических импровизаций. В нем актеры могут действовать спонтанно, могут «проживать» роль в настоящем времени. Идеи касательно творчества основатель театра изложил в своих книгах.В последние дни своей жизни Павел Подервянский был настроен работать, он собирался подготовить постановки для нового театрального сезона. За прошедший сезон он участвовал в постановках «Шаги командора» и «Ромашка без лепестков».