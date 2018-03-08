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| | Домогаров-младший пригласит своего отца на съемки новой кинокартины

Домогаров-младший пригласит своего отца на съемки новой кинокартины

Сегодня, 16:54
Сын известного актера Александра Домогарова начинает успешную карьеру режиссера. Парень вскоре намерен снять новую ленту, и пригласит своего отца на одну из ролей.

Домогаров-младший пригласит своего отца на съемки новой кинокартины

 

Ранее Домогаров показал совместную фотографию с сыном Александром. Молодой человек очень похож на своего отца, он родился во втором браке своего именитого родителя, его предки расстались, но общаются ради отпрыска.

Домогаров-младший тоже стал актером, но спустя время понял, что его призвание режиссура. Снявшись в «Елках», Александр стал создавать фильмы, выпустив хоррор по произведению Стивена Кинга, также он снимает фильм «Пиковая дама». В один момент он прочитал в соцсети отца историю о собаке, и уже нашел продюсеров, которые помогут ему снять киноленту. Он обещает позвать для съемок своего звездного отца.
Никита Готский
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