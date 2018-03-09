Солист Limp Bizkit снимает фильм с Джоном Траволтой

Солист американской группы Limp Bizkit Фред Дерст снимает свой фильм «Лось», в котором главную роль исполнит голливудский актер Джон Траволта.

Анна Котова

Картина рассказывает о том, что персонаж Траволты безраздельно одержим актрисой своего любимого боевика, что в конечном итоге решает окончательно и бесповоротно испортить жизнь кумира. Сам фильм основан на реальных событиях, которые произошли с самим Фредом Дерстом. Дело в том, что некоторое время назад у солиста был фанат, который преследовал музыканта долгое время. Отметим, что работа над лентой уже началась в Алабаме. Однако дата премьеры фильма пока не известна.Напоминаем, что знаменитый голливудский актер и режиссер Мэл Гибсон начал работу над новым детективным сериалом под названием «Танцующий медведь». Заказчиком картины выступил канал USA Netwok.