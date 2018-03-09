Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Мнения

Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Ох, не кофе бодрит по утрам.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Учёные рассказали, как морские змеи находят друг друга «Неестественно»: Виктория Лопырёва решила в честь 8 марта не позорить Николая Баскова Анна Седокова разочаровала поклонников грязными кроссовками Пение Андрея Малахова довело женщин до экстаза «Ах, лучше бы колготы надела»: Анастасия Волочкова испугала фанатов синими дряблыми ногами Дочь Алексея Панина опубликовала шокирующее видео похода в магазин с отцом «Не будь трансвеститом»: Поклонники раскритиковали гламурную «синтоловую блондинку» В Британии девочка оказалась на грани смерти после установки брекетов FOX 6 показал вторжение пришельцев Россия дополнит корветы-невидимки отрядами морских дронов Магнитные волны способны воздействовать на Солнце – Ученые Во время рыбалки Путин встретил медведя
| | Солист Limp Bizkit снимает фильм с Джоном Траволтой

Солист Limp Bizkit снимает фильм с Джоном Траволтой

Сегодня, 00:30
Солист американской группы Limp Bizkit Фред Дерст снимает свой фильм «Лось», в котором главную роль исполнит голливудский актер Джон Траволта.

Солист Limp Bizkit снимает фильм с Джоном Траволтой

 

Картина рассказывает о том, что персонаж Траволты безраздельно одержим актрисой своего любимого боевика, что в конечном итоге решает окончательно и бесповоротно испортить жизнь кумира. Сам фильм основан на реальных событиях, которые произошли с самим Фредом Дерстом. Дело в том, что некоторое время назад у солиста был фанат, который преследовал музыканта долгое время. Отметим, что работа над лентой уже началась в Алабаме. Однако дата премьеры фильма пока не известна.

Напоминаем, что знаменитый голливудский актер и режиссер Мэл Гибсон начал работу над новым детективным сериалом под названием «Танцующий медведь». Заказчиком картины выступил канал USA Netwok.
Анна Котова
Новости по теме
Солист Limp Bizkit исполнит песню в память о жертвах А321
Солист Limp Bizkit исполнит песню в память о жертвах А321

Солист популярного коллектива Limp Bizkit Фред Дёрст исполнит песню в память о жертвах A321. Такое предложение к нему поступило от молодой исполнительницы

Фред Дёрст из Limp Bizkit получил в подарок кольцо с Владимиром Путиным
Фред Дёрст из Limp Bizkit получил в подарок кольцо с Владимиром Путиным

Солисту популярной группы Limp Bizkit подарили кольцо с Владимиром Путиным. Известно, что украшение Фред Дёрст получил от фаната на концерте в Самаре. 

Солист группы «Limp Bizkit» решил найти жену в России
Солист группы «Limp Bizkit» решил найти жену в России

Солист группы «Limp Bizkit» решил найти жену в России. Об этом Фред Дерст рассказал представителям СМИ. Солист популярной группы «Limp Bizkit» Фред Дерст

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости