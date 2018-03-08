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| | Джордж Мартин на время перестанет вести блог из-за насыщенной работы

Джордж Мартин на время перестанет вести блог из-за насыщенной работы

Вчера, 23:30
Писатель Джордж Мартин временно не станет вести соцсети, а сосредоточится на написании новой книги. Сейчас у автора много работы и нет времени на Интернет.

Джордж Мартин на время перестанет вести блог из-за насыщенной работы

 

Джордж Мартин прославился после публикации романа «Песнь льда и пламени», по которому позже сняли сериал «Игра престолов». Мартин сообщает, что в данное время он сильно занят, но сама работа его очень угнетает. Он намерен меньше вести личный блог, дабы в полной мере сосредоточиться на написании очередной книги.

Прежде Мартин огорчил собственных поклонников. Писатель говорит, что им придется дольше ожидать выхода новых произведений из эпопеи «Песни льда и пламени». Сейчас автор пишет энциклопедию «Огонь и кровь» по мотивам «Песни льда и пламени» и у него нет времени закончить другие литературные проекты.
Никита Готский
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