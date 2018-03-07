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| | Юрий Лоза прокомментировал новый клип "Ленинграда" к 8 марта

Юрий Лоза прокомментировал новый клип "Ленинграда" к 8 марта

Вчера, 20:12
Российский музыкант Юрий Лоза высказал свое мнение по поводу новой песни «Ленинграда» к 8 марта. Он считает, что клип группы не стоит смотреть людям.

Юрий Лоза прокомментировал новый клип "Ленинграда" к 8 марта

 

В интервью журналистам Лоза прокомментировал собственное отношение к песне и клипу рок-коллектива »Ленинград» к женском у торжеству 8 марта. Лоза считает, что основа отношений, продемонстрированных в ролике, имеет право на существование, но при этом сам клип лучше не смотреть. Ранее «Ленинград» презентовал клип на хит «На Париж».

Лоза сообщает, что ситуации, когда женщина является добытчиком в семье уже не редкость. Юрий утверждает, что каждая семья по-своему уникальна, а сколько семей столько и взаимоотношений. Также он продолжает, что женщины содержат мужчин и ныне это не является редкостью.
Никита Готский
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