Посол США в России признался в любви к творчеству Высоцкого

Посол от США в РФ Джон Хантсман поделился тем, как любит творчество известного российского поэта и музыканта Владимира Высоцкого. Слова американского посла приводит пресс-служба посольства США.

Пресс-служба посольства США в России обнародовала ответ американского посла Джона Хантсмана на вопрос о том, как он относится к русской поэзии. Посол, в свою очередь, сказал о том, что музыка есть то же самое , что и поэзия, а также вспомнил Владимира Высоцкого. Хантсман выразил соболезнования по поводу ухода из жизни великого русского и советского поэта и музыканта, сказал, что его песни и стихи все еще живут среди нас, оставаясь горячо любимыми.Как доказательство того, что он хорошо знаком с творчеством Высоцкого, политический деятель назвал несколько его композиций – «Охота на волков» и «Песня о друге». Эти произведения искусства, по словам Хантсмана, являются примером искусства поэзии, положенного на музыкальное сопровождение, и именно такая поэзия симпатична послу.