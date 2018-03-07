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| | На Лолиту подала иск автор ее песен за "аферу с отчислениями"

На Лолиту подала иск автор ее песен за "аферу с отчислениями"

Сегодня, 18:05
В Москве суд назначил слушания по иску Елены Кипер к Лолите Милявской. Об этом пишут СМИ со ссылкой на заявления представителей суда.

На Лолиту подала иск автор ее песен за "аферу с отчислениями"

 

Иск попал в арбитраж в первый день марта. По данным суда, в нем упоминается требование о признании материалов, которые не соответствуют реальному положению дел, и порочащих достоинство поэта Елены Кипер. Иных данных пока нет.

В конце зимы Лолита опубликовала ролик, где рассказала о претензиях Кипер, писавшей для нее песни с требованием удалить заявление звезды касательно продюсера. Милявская говорит, требование убрать высказывание также адресовалось Life.ru, который входит в «Ньюс Медиа», к которому тоже подан иск. Кипер обвиняет Лолиту в афере с отчислениям за песни.
Никита Готский
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