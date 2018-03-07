Возвращение Винни-Пуха: Студия Disney показала трейлер нового фильма

В ленте повзрослевший Кристофер Робин столкнется с проблемами на работе, которые не дадут ему возможности поехать на отдых вместе с дочерью и женой. Именно в момент полного отчаяния главный герой, которого играет Марк Гатисс, в парке встречает своего давнего друга Винни-Пуха, который пришел помочь ему.
Возвращение Винни-Пуха: Студия Disney показала трейлер нового фильмаСегодня, 15:55
Алан Милн, создатель американской версии Винни-Пуха родился 135 лет назад. Кристофер Робин, сын автора ненавидел произведение отца, так как чрезмерное внимание
Компания Disney приступила к съемкам полнометражного кино о медвежонке Винни Пухе, информирует The Hollywood reporter. Студия намерена поменять свои традиции,
Режиссер киноленты «Война миров Z» Марк Форстер займется производством фильма о повзрослевшем друге медвежонка Винни-Пуха. Картину «Кристофер Робин» снимут для