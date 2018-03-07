Возвращение Винни-Пуха: Студия Disney показала трейлер нового фильма

В интернете появился трейлер нового фильма «Кристофер Робин», снятый студией Disney. В новой картине знакомый с детства герой Винни-Пух встретится со своим другом. Однако Кристофер Робин предстанет перед зрителями уже взрослым.





Премьера фильма запланирована на 2 августа нынешнего года. Новую историю полюбившегося персонажа смогут посмотреть и российские зрители. Режиссером ленты станет Марк Фостер, знаменитый по фильму про Джеймс Бонда «Квант милосердия».

Анна Котова

В ленте повзрослевший Кристофер Робин столкнется с проблемами на работе, которые не дадут ему возможности поехать на отдых вместе с дочерью и женой. Именно в момент полного отчаяния главный герой, которого играет Марк Гатисс, в парке встречает своего давнего друга Винни-Пуха, который пришел помочь ему.