Фрида Кало стала прообразом новой куклы Барби

Серия новых Барби получила название «Вдохновляющие женщины». Кроме Эрхарт и Кало, прототипом новой игрушки стала женщина-математик из США Кэтрин Джонсон. К каждой кукле будет прилагаться паспорт, где будет предоставлена информация о достижениях женщины, которая подарила свое лицо той или иной модели.
Также самые популярные в мире куклы будут доступны в обличье режиссера Пэтти Дженкинс, олимпийской чемпионки по хафпайпу Хлои Ким и боксера Николы Адамс. В ноябре прошлого года мир увидела первая Барби в хиджабе. Такой чести игрушка удостоилась после победы саблистки из США Ибтихадж Мухаммад в чемпионате мира. Отмечается, что этот головной убор спортсменка надевает на все соревнования.