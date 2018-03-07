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| | Фрида Кало стала прообразом новой куклы Барби

Фрида Кало стала прообразом новой куклы Барби

Сегодня, 15:08
Американская компания по производству игрушек Mattel разработала 17 новых моделей куклы Барби. Игрушки будут созданы по образу и подобию знаменитых женщин, среди которых всемирно известная художница Фрида Кало и женщина-пилот, перелетевшая Атлантику, Амелия Эрхарт. Подобные сведения предоставили в пресс-службе Mattel.

Фрида Кало стала прообразом новой куклы Барби

 

Серия новых Барби получила название «Вдохновляющие женщины». Кроме Эрхарт и Кало, прототипом новой игрушки стала женщина-математик из США Кэтрин Джонсон. К каждой кукле будет прилагаться паспорт, где будет предоставлена информация о достижениях женщины, которая подарила свое лицо той или иной модели.

Также самые популярные в мире куклы будут доступны в обличье режиссера Пэтти Дженкинс, олимпийской чемпионки по хафпайпу Хлои Ким и боксера Николы Адамс. В ноябре прошлого года мир увидела первая Барби в хиджабе. Такой чести игрушка удостоилась после победы саблистки из США Ибтихадж Мухаммад в чемпионате мира. Отмечается, что этот головной убор спортсменка надевает на все соревнования.
Дарья Светозарова
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