Концерт Эда Ширана в Германии «сорвали» птицы

Полевые жаворонки стали основной причиной «срыва» выступления в Германии поп-музыканта Эда Ширана из Великобритании. Намеченный концерт отменили из-за того, что он мог негативно сказаться на популяции птиц.

Александр Вест

Полевые жаворонки ввиду своей низкой популяции находятся под государственной защитой в Германии, так как количество этих птиц в последние годы резко сократилось. Из-за того, что концерт Эда Ширана мог оказать негативное воздействие на популяцию данного вида птиц, концерт поп-певца не смог состояться в намеченное время. Переносу подверглось не только время концерта, которое перенесли на 22 июля, но и место.Ранее выступление Ширана планировалось к проведению в аэропорту в непосредственной близости с немецким городом Эссен, однако, из-за запрета властей мероприятие отныне планируется в Дюссельдорфе, где певец порадует своих многочисленных поклонников в экспоцентре.