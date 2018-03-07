Шварценеггер обнародовал дату старта съемок нового «Терминатора»

Бодибилдер, актер, экс-глава Калифорнии Арнольд Шварценеггер навал дату старта съемок шестой версии легендарного фильма «Терминатор». Работа над картиной начнется с июня по октябрь этого года.

Домбровский Сергей

Информацию о заявлении Шварценеггера распространяют американские СМИ. Знаменитый культурист не может дождаться того момента, когда он вновь исполнит роль робота Т-800. Режиссером очередной версии «Терминатора» выступает Тим Миллер, продюсером станет Джеймс Кэмерон. Сару Конор сыграет Линда Гамильтон, снимавшаяся в первой и второй частях культовой картины. Показ новой ленты осуществится в 2019 году.Шварценеггер снимется в пародии на боевики 80-х годов XX века под названием «Кунг Фьюри». В этом фильме актер предстанет перед публикой в роли главы США. Шварценеггер имел опыт политической деятельности. Он исполнял обязанности губернатора Калифорнии, но коллеги жестко раскритиковали культуриста за неопытность и невыполнение взятых на себя обязательств.