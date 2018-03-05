«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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| | Рейтинги «Оскара» 2018 года рухнули до исторического минимума

Рейтинги «Оскара» 2018 года рухнули до исторического минимума

Вчера, 22:30
По результатам первых часов церемонии вручения «Оскара», ее рейтинги находятся на минимальных показателях за всю историю существования премии. По сравнению с 2017 годом, популярность премии упала на 16%.

Рейтинги «Оскара» 2018 года рухнули до исторического минимума

 

В 2018 году наблюдается стремительное падение популярности кинопремии «Оскар». Согласно предварительным подсчетам, опубликованным в прессе, церемония не впечатлила зрительскую аудиторию. Таким образом, по сравнению с 2017 годом, рейтинг кинопремии упал на 16%. СМИ предполагают еще больший разрыв после оглашения финального результата.

В прошлом году количество зрителей немногим отличалось от аналогичного показателя 2008 года, являющегося самым низким в истории «Оскара. Переломный момент произошел в 2014 году, когда за главную номинацию боролись «12 лет рабства», «Гравитация» и «Далласский клуб покупателей». На падение интереса к церемонии вручения кинонаград могло повлиять то, что уже второй год ее ведет один и тот же ведущий Джимми Киммел.
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