Рейтинги «Оскара» 2018 года рухнули до исторического минимума

По результатам первых часов церемонии вручения «Оскара», ее рейтинги находятся на минимальных показателях за всю историю существования премии. По сравнению с 2017 годом, популярность премии упала на 16%.

В 2018 году наблюдается стремительное падение популярности кинопремии «Оскар». Согласно предварительным подсчетам, опубликованным в прессе, церемония не впечатлила зрительскую аудиторию. Таким образом, по сравнению с 2017 годом, рейтинг кинопремии упал на 16%. СМИ предполагают еще больший разрыв после оглашения финального результата.В прошлом году количество зрителей немногим отличалось от аналогичного показателя 2008 года, являющегося самым низким в истории «Оскара. Переломный момент произошел в 2014 году, когда за главную номинацию боролись «12 лет рабства», «Гравитация» и «Далласский клуб покупателей». На падение интереса к церемонии вручения кинонаград могло повлиять то, что уже второй год ее ведет один и тот же ведущий Джимми Киммел.