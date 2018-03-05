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| | Рембрандта и Вермеера покажут в Пушкинском музее и Эрмитаже

Рембрандта и Вермеера покажут в Пушкинском музее и Эрмитаже

Вчера, 21:56
В Москве в музее изобразительных искусств имени Пушкина в период с 28 марта по 22 июля состоится выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции». В Эрмитаже экспозицию покажут с пятого сентября этого года по 13 января следующего.

Рембрандта и Вермеера покажут в Пушкинском музее и Эрмитаже

 

Проект пройдет в двух музеях, некоторые полотна специалисты называют уникальными. На выставке покажут 82 картины, ни одна ранее не посещала Россию. Бесценная коллекция шедевров искусства сконцентрировалась в руках американского предпринимателя Томаса Каплана. Несмотря на политические противоречия между Россией и США, бизнесмен не отказался от показа уникальных полотен на территории РФ.

Гости экспозиции увидят полотна раннего лейденского периода творчества Рембрандта. На выставке покажут редкие работы Яна Вермеера. Любители и профессионалы насладятся творчеством Геррита Дау и прочих классиков. Пришедшие в музей посмотрят на удивительную картину, созданную Карелом Фабрициусом. Она называется «Явление ангела Агари». По словам специалистов, искусство стоит выше политики и даже в самые сложные времена творчество объединяет разные народы, поскольку истинные гении говорят на одном языке и всегда способны договориться.
Домбровский Сергей
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