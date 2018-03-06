«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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| | В Петрозаводск приезжает легенда российского балета Илзе Лиепа

В Петрозаводск приезжает легенда российского балета Илзе Лиепа

Сегодня, 01:30
Во вторник, 6 марта, в Петрозаводск приезжает легендарная прима Большого театра, заслуженная артистка России и народная артистка Карелии, обладательница премии «Золотая маска» и ряда других почетных наград балерина Илзе Лиепа.

 

В Петрозаводск приезжает легенда российского балета Илзе Лиепа

 

Последняя представительница легендарной балетной династии не забывает суровый Карельский край, здесь она недолго жила и работала. У актрисы очень плотная программа поездки. Лиепа заедет в кадетский корпус, где пообщается с мальчишками и обсудит с преподавателями идею организовать в корпусе губернаторский бал. Затем посетит репетицию в детской танцевальной школе, пообщается с юными танцовщицами и потом сразу поедет на генеральный прогон спектакля Музыкального театра Карелии.

После репетиции посетит губернатора, который соберет ради почетной гостьи руководителей всех танцевальных коллективов Карелии, и вечером прима послушает концерт.
Сергей Денисов
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