«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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| | Google "похоронил" Супермена Генри Кавилла

Google "похоронил" Супермена Генри Кавилла

Сегодня, 18:30
Поисковая система Google решила, что Супермен из фильмов DC умер. Если вбить в поисковике "Генри Кавилл", то можно увидеть, что кинозвезда попрощалась с миром еще 3 марта. Актёр не растерялся и решил преподнести с юмором ошибку Google.

Google "похоронил" Супермена Генри Кавилла

 

Генри Кавилл узнал, что прошло уже 2 дня, как его нет в живых. По такому поводу актёр решил опубликовать в Instagram фото с удивлённым лицом. К снимку Генри Кавилл добавил скрин ошибки, в которой видно, что актёр умер 3 марта. Под фото было написано следующее: «Когда узнал, что умер еще 2 дня назад». Помимо ошибки о гибели, также можно наблюдать, что ожидается выход двух фильмов: «Миссия невыполнима 6» и «Лига справедливости».

С сети уже есть трейлер с фильма «Миссия невыполнима: Последствия», где можно увидеть фрагменты с актёром Генри Калливом.
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