«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

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В ожидании чуда.

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| | Модный дом организовал горячую линию прямо на показе

Модный дом организовал горячую линию прямо на показе

Сегодня, 17:38
Четвертого марта в Париже состоялся показ новинок модельного дома Balenciaga. На передней части одежды бренд напечатал телефон горячей линии. Позвонив по указанному номеру человек пообщается с роботом.

Модный дом организовал горячую линию прямо на показе

 

Электронный собеседник задаст абоненту 20 вопросов. В перечень входят личные предпочтения, размер обуви, любимая пора года и прочее. После беседы робот сохраняет и анализирует данные, классифицируя собеседников. Затем эта информация берется на вооружение владельцами бренда. Таким образом формируется мода, опирающаяся на пожелания людей. Дом Balenciaga переживает о здоровье собственных моделей. На сайте бренда размещены сведения о правильном питании и активном образе жизни, который способствует повышению работоспособности людей. Balenciaga указал адрес электронной почты, где пользователи могут оставить жалобы или комментарии.

На Неделе моды в Париже самой обсуждаемой частью коллекции стала пропаганда известнейшей в мире продовольственной программы, находящейся под эгидой ООН. Логотипом этой организации является аббревиатура WFP. Программа помогает обездоленным в странах третьего мира.
Домбровский Сергей
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