В сеть утекли обнаженные сцены из нового фильма с Дженнифер Лоуренс

Эротическая сцена из еще не вышедшего в российском прокате фильма «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс в главной роли появилась на просторах сети. Распространением ее занялись представители сайта по охоте за «обнаженкой» от знаменитостей Celeb Jihad.

Николай Офицеров

В ролике персонаж Лоуренс оголяется перед группой людей, которые сидят за партами и наблюдают за происходящим. После она соблазняет мужчину в номере отеля. Сама Дженнифер изначально признавалась в том, что именно большое количество обнаженных сцен заставило ее долго раздумывать над согласием на участие в съемках остросюжетной картине.В «Красном воробье» актриса играет русскую шпионку-проститутку. Дженнифер Лоуренс неоднократно отмечала, что у нее возникали споры с режиссером и проблемы из-за обнаженных сцен в фильме.», - отмечает Лоуренс.Также знаменитость отметила, что она до сих пор не отошла после произошедшей в 2014 году утечки ее обнаженных фото и видео, когда хакеры похитили ее с аккаунта на iCloud. Преступники в результате сели за решетку, однако с тех пор Лоуренс испытывает проблемы с оголением на экране.В мировой прокат картина «Красный воробей» выходит 31 марта. В феврале в Лондоне прошел предпремьерный показ картины. Рейтинг фильма на сайте-агрегаторе отзывов критиков Rotten Tomatoes составляет 50%.