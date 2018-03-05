Прокат фильма «Довлатов» продлили в Петербурге еще на 4 дня

Прокат фильма «Довлатов» Алексея Германа-младшего будет продлен в Санкт-Петербурге еще на четыре дня. Об этом в прямом эфире сказал продюсер картины Андрей Савельев.

Сергей Денисов

Публичный успех картины в Питере был предсказуем. Имя писателя Сергея Донатовича Довлатова связано с этим городом, здесь он жил, учился и работал. Здесь он редактировал свою «Зону», создавал первые рассказы и мыкался без работы. Здесь он познакомился с Иосифом Бродским. Сюжет фильма охватывает всего несколько дней из жизни писателя, который состоялся, как писатель только вне России. Однако сама картина петербургского быта 60-х годов прошлого века завораживает: Невский, «Сайгон», «Гастрит» и другие топонимы советского Ленинграда, незримо присутствуют в фильме.Публика активно раскупала билеты, были даже потуги организовать флэшмоб под названием «Проведем воскресенье с Довлатовым», но все-таки многие попасть на премьеру не успели. Поэтому «Довлатов» задержится в Питере до 11 марта.